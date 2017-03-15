В Одесі трамвай зійшов з рейок (фото)
16:19, 15 березня 2017Інциденти
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У пригоді ніхто не постраждав, однак рух електротранспорту було зупинено більш ніж на годину.
Про це повідомляє "Українська служба інформації".
Інцидент стався біля зупинки "Школа" на 7 станції Люстдорфської дороги. Під час руху колеса трамвая з'їхали з рейок, вагон зійшов на землю.
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Для допомоги був викликаний будівельний кран. Він зачепив гачком задню частину трамвая і підняв її, а водій направляв підвішений вагон на рейки. Після декількох спроб трамвай повернули на місце і транспорт продовжив рух.
Також раніше в Харкові трамвай зійшов з рейок.
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