В Одесі заарештовано жінку за розбій із застосуванням психотропів з летальним наслідком

Як сьогодні повідомила прес-служба прокуратури Одеської області, 16 березня за клопотанням прокуратури Приморським районним судом Одеси підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

«Поліцейські 14 березня затримали учасницю злочинної групи, члени якої протягом 2016 вчиняли розбійні напади на території Одеси, Одеської та Херсонської областей», - сказано в повідомленні.

Встановлено, що учасники злочинної групи таємно додавали постраждалим у напої «Азалептол». Потім, користуючись їх безпорадним станом, заволодівали майном.

«Використання зазначеного сильнодіючого лікарського засобу, зокрема, передозування і поєднання з алкогольними напоями, спричинило смерть двох громадян», - повідомили в прокуратурі.

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Як уточнили в прес-службі, у лютому прокуратура регіону направила до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, жертвами яких були громадяни України та іноземці. Вищеназвана громадянка перебувала в розшуку, зараз їй повідомили про підозру.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за п. П. 6, 12 ч. 2 ст. 115, 4 ст. 187 КК України (умисне вбивство з корисливих мотивів; розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2016 року Головне управління Національної поліції в Одеській області заявило, що в Одесі затримано кілька людей за підозрою в пограбуванні громадян, яких присипляли психотропною речовиною «Азалептол».

Зловмисники підмішували в спиртні напої своїх жертв медичний засіб, а коли ті втрачали свідомість - грабували їх. Зазначалося, що на рахунку злочинців низка пограбувань, в результаті були летальні випадки, в тому числі іноземець.

*** «Азалептол» має антипсихотичну і седативну дію. Показання для його застосування, у тому числі, шизофренія.