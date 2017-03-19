В Івано-Франківську заарештували інформатора терористичної організації "ЛНР".

Як повідомляє прес-служба обласної прокуратури, сьогодні за клопотанням органів досудового розслідування в Івано-Франківську взяли під варту 48-річного мешканця Луганської області, якого підозрюють у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.258-3 (участь у терористичній групі, організаційне та інше сприяння діяльності терористичної групи), ч. 1 ст. 263 (зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України.

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Встановлено, що зловмисник інформував терористів про дислокацію та переміщення військової техніки Збройних сил України у зоні АТО.

Крім цього, за місцем проживання він зберігав боєприпаси та вибухові пристрої, які в ході проведення обшуку були вилучені співробітниками СБУ в Івано-Франківській області.