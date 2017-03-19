Поблизу Запоріжжя СБУ виявила великий арсенал зброї та боєприпасів

СБУ спільно з поліцією виявила в селі поблизу Запоріжжя великий арсенал зброї і боєприпасів.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

"В одному з ангарів запорізького підприємства, яке відноситься об’єктів критичної інфраструктури, зберігався величезний арсенал зброї, боєприпасів та вибухових речовин", - йдеться в повідомленні.

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Під час обшуку приміщення правоохоронці вилучили протиповітряний зенітний ракетний комплекс, 124 гранатомета РПГ-26, 50 протитанкових гранатометів РПГ-7, 87 набоїв до підствольного гранатомету, 18 гранат РГД-5, 21 міну калібру 82 мм.

В ангарі також знаходилося 30 мінометних детонаторів МД5, 240 димових гранат РДГ-2Б, 6 димових шашок УДШ, велика кількість набоїв та вибухівки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

"Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення осіб, які причетні до організації сховища та джерела походження зброї та боєприпасів", - повідомили в СБУ.