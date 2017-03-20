У Києві на Печерську пограбували магазин електроніки

У понеділок близько 13 години дня в Києві на вулиці Коновальця (колишня Щорса) у магазин електроніки увірвалися двоє чоловіків, закрили охоронця в туалеті і забрали техніку (телевізори, планшети, приставки) і близько 300 тисяч гривень готівкою, повідомляє LB.ua.

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Після цього вони втекли на мікроавтобусі синього кольору. Свідки записали номер автомобіля, у Києві введено план "Перехоплення".

Незабаром після цього автомобіль був затриманий один з підозрюваних в пограбуванні втік.

Нагадаємо, раніше в Києві вдень невідомі пограбували ювелірний відділ одного з торгових центрів на Дарниці. «Погрожуючи зброєю, троє невідомих у балаклавах зайшли в торговий центр, розбили вітрини і забрали лотки із золотими прикрасами. Зловмисники зникли з викраденим на власному автомобілі «Опель Вектра» синього кольору», - йдеться в повідомленні поліції.