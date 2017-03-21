СБУ оголосила заочну підозру "голові центрального республіканського банку ДНР"

Служба безпеки України оголосила заочну підозру голові псевдоструктури – так званого «центрального республіканського банку» «ДНР». Як повідомили у прес-центрі СБУ, зібрані спецслужбою докази стали підставою для оголошення зловмисниці заочної підозри у фінансуванні тероризму.

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«Зловмисниця з 2014 року акумулювала кошти на рахунках «банку» з подальшим їх перерозподілом між незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР», - йдеться у повідомленні.

У СБУ зауважили, що отримані гроші бойовики використовували для ведення військових дій проти Збройних сил України, задіяних у районі проведення АТО. Слідчі дії тривають.

Раніше суд дозволив заочне розслідування щодо самозваного "губернатора Донбасу" Губарєва.