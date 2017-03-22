У Львові автомобіль збив школяра. Про це повідомляє поліція області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 березня на вулиці Хоткевича, 30 у Львові.

"Водій автомобіля «ВАЗ», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 13-річного мешканця Львова. Внаслідок наїзду хлопця госпіталізовано в одну з дитячих лікарень міста з діагнозом: "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Харкові п’яний водій "Мерседеса" збив насмерть двох пішоходів

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше в Одесі вантажівка наїхала на пішохода, чоловік загинув.