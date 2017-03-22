У Львові автомобіль збив школяра
14:56, 22 березня 2017Інциденти
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Хлопчика госпіталізовано в одну з дитячих лікарень міста, з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки".
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження / PMG.ua
У Львові автомобіль збив школяра. Про це повідомляє поліція області.
Дорожньо-транспортна пригода сталася 21 березня на вулиці Хоткевича, 30 у Львові.
"Водій автомобіля «ВАЗ», 30-річний львів’янин, скоїв наїзд на пішохода, 13-річного мешканця Львова. Внаслідок наїзду хлопця госпіталізовано в одну з дитячих лікарень міста з діагнозом: "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки", - сказано в повідомленні.
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Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Раніше в Одесі вантажівка наїхала на пішохода, чоловік загинув.
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