У Львові зі стріляниною пограбували ювелірний магазин

У Львові відбувся розбійний напад на ювелірний магазин зі стріляниною. Про це повідомляє поліція області.

У поліцію надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що до них з пораненням ноги доставлений 41-річний львів'янин, охоронець ювелірного магазину.

"Як встановили працівники поліції, сьогодні близько 13:00 у ювелірний магазин на вулиці Городоцькій увійшли двоє невідомих із прикритими обличчями, поранили в ногу охоронця пострілами із невстановленої зброї, розбили вітрину, забрали звідти коштовності, після чого втекли. Сума збитків з’ясовується", - сказано у повідомленні.

Правоохоронці встановлюють особи зловмисників та їхнє місцеперебування. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначається, що охоронцю магазину лікарі надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує.

Раніше у Києві невідомі пограбували ювелірний відділ торгового центру.