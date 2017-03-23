Тіло Вороненкова забрали на судмедекспертизу

Тіло вбитого екс-депутата Держдуми РФ, якому надали українське громадянство, Дениса Вороненкова забрали на судово-медичну експертизу.

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Як передає кореспондент УНІАН, на місце вбивства поблизу готелю “Прем’єр-палац” у центрі Києва прибув спеціальний автомобіль, в який помістили тіло вбитого.

На місце злочину приїжджали генеральний прокурор України Юрій Луценко, голова СБУ Василь Грицак, головний військовий прокурор Анатолій Матіос та народний депутат України Антон Геращенко, які утримались від коментарів для представників ЗМІ.