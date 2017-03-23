На об’їзній дорозі Львова сталася потрійна ДТП: є постраждалі (фото)

Сьогодні, 23 березня, на об’їзній дорозі Львова сталася потрійна ДТП. Як повідомили 032.ua у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП сталася на ділянці дороги між населеними пунктами Чишки і Пасіки Зубрицькі.

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"Варта-1" зазначає, що серед учасників ДТП є потерпілі. На місці пригоди працюють правоохоронні органи. Рух транспорту суттєво ускладнений.

Раніше у Києві на Лісовому масиві легковик збив на пішохідному переході двох дівчаток.