На об’їзній дорозі Львова сталася потрійна ДТП: є постраждалі (фото)

17:33, 23 березня 2017
Інциденти
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Рух транспорту там суттєво ускладнений.

Сьогодні, 23 березня, на об’їзній дорозі Львова сталася потрійна ДТП. Як повідомили  032.ua у прес-службі патрульної поліції Львова, ДТП сталася на ділянці дороги між населеними пунктами Чишки і Пасіки Зубрицькі. 

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"Варта-1" зазначає, що серед учасників ДТП є потерпілі. На місці пригоди працюють правоохоронні органи. Рух транспорту суттєво ускладнений.

Раніше у Києві на Лісовому масиві легковик збив на пішохідному переході двох дівчаток.

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Теги: #Львів#ДТП#аварія