У Києві в сміттєвому баку знайдено саморобний вибуховий пристрій (фото)

У Києві на бульварі Дружби Народів у сміттєвому баку виявлено предмет, схожий на саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомляє прес-служба столичної поліції, підозрілий предмет знайшла жінка-двірник, про що і поінформувала працівників поліції.

За вказаною адресою прибули слідчо-оперативна група Печерського управління поліції та спеціалісти вибухотехнічної служби.

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Поліція задокументувала подію, вилучила саморобний пристрій та направила на відповідні дослідження.

Зібрані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події та власника небезпечного пристрою.

Нагадаємо, раніше у Києві 17-річний хлопець із Дніпропетровщини намагався пронести в урядовий квартал петарди і вибуховий пакет. Окрім цього, у хлопця знайшли дві радіостанції.