У Києві хлопець намагався пронести в урядовий квартал вибухівку

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, окрім цього, у хлопця знайшли дві радіостанції.

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"Близько 9:30 під час забезпечення публічної безпеки на вулиці Грушевського поліцейські зупинили молодика із сумкою. Під час огляду його речей поліцейські виявили вибуховий пакет, шість петард та дві радіостанції", - йдеться у повідомленні.

Власником речей виявився 17-річний житель Дніпропетровської області. Із ним спілкуються правоохоронці.

Відомості про подію внесені до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Печерського управління поліції, проводиться перевірка.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 11.30 під час несення служби із забезпечення правопорядку поліцейські при перевірці виявили у молодого чоловіка в кишені гранату.

Під час поверхневого огляду він намагався втекти, однак його затримали і виявили у кишені гранату РГД-5 із запалом. У поліції з’ясували, що небезпечний предмет переносив киянин 1998 р.н.

Всього протягом 20 лютого у потенційних учасників акцій і заходів на Майдані Незалежності під час особистого огляду правоохоронцями вилучено: одну гранату РГД-5, п'ять одиниць холодної зброї: 4 ножі і 1 штик-ніж, стартовий пістолет, а також предмет схожий на саморобний вибуховий пристрій.