Побиття у прямому ефірі росТБ українського політолога Ковтуна: суд у РФ виніс вирок у справі (документи, відео)

Суд Москви засудив до 160 годин обов'язкових робіт колишнього українського телеведучого, члена азаровського "Комітету порятунку України" Юрія Кота за завдання побоїв українському політологу В'ячеславу Ковтуну.

Відповідне рішення мирового судді судової дільниці №351 району Аеропорт міста Москви опублікував Ковтун на своїй сторінці в Facebook.

Ковтун, зокрема, вказує, що Кот побив його із хуліганських спонукань.

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Також повідомляється, що 26 травня 2016 року Кот під час зйомки телепередачі "Процес" на телеканалі "Звезда" у присутності великої кількості громадян: масовки, знімальної групи, телеглядачів, "будучи агресивно налаштованим під час обговорення питання телепередачі "Еміграція в Росії, антифашистський рух", демонструючи зверхнє ставлення до правил поведінки в суспільстві та громадських місцях", спровокував конфлікт із Ковтуном, зокрема, завдав йому щонайменше двох ударів в область обличчя.

У вироку зазначено, що Кота визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ст. 116 Кримінального кодексу РФ. Йому призначено покарання у вигляді обов'язкових робіт строком на 160 годин.

Кот називає себе керівником департаменту інформації в "Комітеті порятунку України".

3 серпня 2015 року в Москві оголошений в розшук екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров заявив про створення "Комітету порятунку України", а також про рішення висунути від "комітету" на посаду президента України Володимира Олійника, якого також розшукують українські правоохоронці.

Членом комітету є також оголошений у розшук в Україні колишній депутат Верховної Ради Ігор Марков.