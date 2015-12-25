Екс-регіонал Олійник у Москві заявив, що "отримати" Україну збройним шляхом не вдасться

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Олійник сказав у Москві в ході науково-практичної конференції на тему: "Економіка міжнародної взаємодії".

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"Створіть умови, як Лі Куан Ю в Сингапурі, і ви отримаєте всю Україну. Ви ніколи не отримаєте Україну збройним шляхом, чинитимуть опір, почнеться партизанський рух. Потрібно приходити з добром", - сказав Олійник.

Коментуючи пропозицію присутніх російських "експертів" "розлити Україну", він підкреслив, що необхідно бути обережними з антиукраїнською риторикою, "так як цьому аплодують українські націоналісти".

При цьому Олійник висловив думку, що не буде ніякого врегулювання за Мінськими угодами, оскільки інтереси учасників конфлікту на Донбасі протилежні.

Олійник заявив, що РФ і США втрутилася в цей конфлікт.

"Якщо виник конфлікт між подружжям, і конфлікт такий, що після скандалу хтось доклав руку ... В сім'ї таке буває, для того щоб зберегти сім'ю, тому що є спільні діти, то живуть по різних кімнатах в одній квартирі. Це поганий варіант, це федералізація", - сказав Олійник.

"Кажуть, що Росія там (на Донбасі) також присутня. Приклад з життя: у сім'ї, коли стається грандіозний скандал, коли, як кажуть у мене в селі, вбивають, то прибігають сусіди і родичі. Тому Росія втрутилася в цей конфлікт. Мені це зрозуміло. Не зрозуміло, причому тут США?", - додав він.

За словами екс-регіонала, президент України не хоче мирного врегулювання ситуації в Луганській і Донецькій областях.

При цьому Олійник вважає, що влада України хотіла військовим шляхом вийти на українсько-російський кордон.

Довідка УНІАН. Олійник, який був з грудня 2012 року депутатом Верховної Ради 7-го скликання від Партії регіонів, після Революції Гідності виїхав за межі України, і в грудні 2014 року був оголошений Генпрокуратурою України в розшук за підозрою в організації незаконного голосування за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року.

8 квітня 2015 року СБУ заявила, що є неспростовні докази фінансування екс-прем'єром Миколою Азаровим і колишніми народними депутатами від Партії регіонів Олегом Царьовим і Олійником ряду масових акцій, спрямованих на дестабілізацію ситуації в Україні.

3 серпня в Москві оголошений у розшук Азаров заявив про створення "комітету порятунку України", а також про рішення висунути від "комітету" на пост президента України Володимира Олійника.