За фактом прийому до лав Нацгвардії Паршова призначено службову перевірку - Шкіряк

За фактом прийому до лав Національної гвардії України підозрюваного у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова Павла Паршова призначено службову перевірку. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі «112 Україна».

«Це абсолютно зрозуміле і адекватне питання, яке цікавить і мене, і, думаю, не тільки. ... Можу сказати одне - зараз будуть здійснені всі необхідні заходи, щоб з'ясувати, щоб зрозуміти всі обставини попадання (Паршова –УНІАН) до лав Нацгвардії, проаналізувати. Більше того, я точно знаю, що вже призначена службова перевірка за цим фактом, зокрема, прийому цього громадянина, який в подальшому виявився не просто, м'яко кажучи, ніяким бійцем, але і людиною, який був завербований ФСБ і з конкретною метою проникнути в один з підрозділів МВС», – сказав Шкіряк.

За його словами, «будуть і повинні бути всі необхідні висновки, щоб відкоригувати сьогодні принципи прийому не тільки до лав Нацгвардії, і Нацполіції та ВСУ, щоб виключити такі речі».

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«Більше того, переконаний, що необхідно буде провести відповідну перевірку особистого складу, у тому числі тих підрозділів, які беруть участь в активних бойових діях», - додав Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, Вороненкова було вбито 23 березня в центрі Києва. В результаті перестрілки також було поранено охоронця Вороненкова і самого нападника, який пізніше помер від отриманих поранень.

Президент Петро Порошенко назвав вбивство Вороненкова актом державного тероризму з боку Росії.

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Вороненков був одним із головних свідків російської агресії проти України й, зокрема, ролі екс-президента Віктора Януковича щодо введення в Україну російських військ.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що стрілок - громадянин України 1988 року народження Павло Паршов. Він народився в Севастополі, був завербований російськими спецслужбами, і нібито йому було поставлено завдання впровадитися в один з підрозділів ЗСУ або Національної гвардії.