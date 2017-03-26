В аварії вертольота поблизу Краматорська, за попередньою інформацією, загинуло п'ятеро людей

У результаті аварії вертольота Мі-2 поблизу Краматорська, попередньо, загинули п'ять осіб.

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Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив спікер МОУ з питань АТО Олександр Мотузяник.

Аварія сталася після 15:00.

"За попередньою інформацією, маємо 5 загиблих. Це троє членів екіпажу і два пасажири", - сказав він.

За його словами, на місці працюють рятувальники і офіцери штабу АТО.

Нагадаємо, що 26 березня поблизу Краматорська розбився військовий вертоліт Мі-2. За однією з версій, вертоліт впав у результаті зіткнення з лінією електропередач.