З арсеналу у Балаклії сьогодні почнуть вивозити зібрані саперами боєприпаси - Міноборони

На арсеналі у Балаклії сьогодні планують розпочати організоване вивезення і знешкодження боєприпасів, що були зібрані військовими саперами та піротехніками ДСНС. Про це повідомив заступник міністра оборони України Ігор Павловський в ході ранкового засідання координаційного штабу, повідомляє прес-служба Міноборони.

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Він зазначив, що місце підриву підготовлено згідно з усіма вимогами і знаходиться приблизно за 10 кілометрів від райцентру. Тому вибухи, звуки яких ймовірно можна буде чути протягом наступних днів, не становитимуть загрози для місцевих мешканців.

За словами Павловського, арсенал повертається до роботи у штатному режимі.

«Над відновленням інфраструктури військового містечка активно працюють фахівці квартирно-експлуатаційного відділу міста Харкова та офіцери структур цивільно-військового співробітництва. Вони зустрічають людей, які повертаються із місць евакуації, визначаються із ремонтом об’єктів, організовують пункти видачі гуманітарної допомоги тощо», - сказав заступник міністра.

Голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський у свою чергу повідомив про те, що місто і навколишні селища повернулися до нормального ритму життя: працюють усі дитсадки, до вечора планується вирішити усі проблеми із газопостачанням.

Як повідомляв УНІАН, військовий арсенал у Балаклії вибухнув внаслідок пожежі вночі 23 березня. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей зазнали поранень.

24 березня пожежу загасили, але окремі осередки тління ще залишалися до 26 березня.

Станом на ранок 27 березня територію міста Балаклія та дев’ять прилеглих населених пунктів було очищено від вибухонебезпечних предметів.