У Дніпрі поліція викликала на допит продавчиню за побиття багатодітної вдови бійця АТО

За заявою дружини загиблого бійця АТО Андрія Широкова у Новокодацькому відділенні поліції відкрито кримінальне провадження.

Про це Depo.Дніпро повідомила речниця ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

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В рамках розслідування, розпочатого за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство) встановлено двох свідків конфлікту, який стався 25 березня в одному з магазинів Дніпра. Поліцейські їх опитали, також повторно опитана заявниця. На даний час на допит до Новокодацького відділення поліції викликана особа, на яку вказала постраждала. Співробітники поліції обстежують місце конфлікту на предмет встановлення там відеокамер.

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами постраждалої Ганни, вона зайшла на ж/м Парус-2 з двома дітьми купити до крамниці червоно-чорну стрічку і попросила продавчиню відповідати їй українською. Через це і виник конфлікт.

Нагадаємо, що чоловік Ганни, батько п'ятьох дітей, кіборг Андрій Широков ("Сім'янин") у 2016 році загинув у боях на Світлодарській дузі.