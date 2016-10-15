Спецслужби звільнили дружину київського бізнесмена, викрадену заради викупу в $150 тисяч

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

«Правоохоронці встановили, що зловмисники викрали жінку з-під власного будинку та п’ять днів утримували в орендованій квартирі. За звільнення дружини вони вимагали від підприємця 150 тисяч доларів США», - зазначається в повідомленні.

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Співробітники спецслужби затримали трьох учасників угруповання поблизу одного з ринків у Дніпровському районі столиці під час отримання всієї суми викупу.

Правоохоронці звільнили заручницю та повернули її до родини, поінформували в СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та ст. 189 Кримінального кодексу України.

Трьох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для затримання решти встановлених учасників організованого угруповання, йдеться в повідомленні.