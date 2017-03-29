В Одеській області внаслідок зсуву під час ремонту трубопроводу загинув комунальник

У Чорноморську Одеській області внаслідок зсуву загинув працівник комунальної служби, який ремонтував трубопровід.

Читайте такожУ Торецьку в результаті аварії на шахті загинув гірник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Державної служби України з питань праці в Одеській області, НП сталася 28 березня під час виконання земляних робіт на території комунального підприємства «Чорноморськводоканал».

«Під час ремонту трубопроводу стався зсув і обвал великого шару породи, в результаті чого слюсар-ремонтник 4-го розряду, 1969 року народження, впав у котлован, де був засипаний грунтом», - повідомили в управлінні.

В результаті одержаних травм співробітник підприємства загинув на місці. ГУ Держпраці в області створило комісію для розслідування причин виникнення зсуву, чи були дотримані правила безпеки тощо.