Ображений відвідувач автозаправки влаштував стрілянину з дробовика (відео)

В результаті стрілянини постраждали дві людини.

У Запоріжжі, посварившись з іншими покупцями, ображений відвідувач приніс на АЗС зброю, і, як кажуть очевидці, почав стріляти з дробовика в усі сторони. Читайте такожУ Луцьку обстріляли Генконсульство Польщі - ЗМІ (фото) Дві людини отримали поранення. Персонал заправки не постраждав. Поліцейським вдалося затримати озброєного клієнта.

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