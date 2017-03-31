Ображений відвідувач автозаправки влаштував стрілянину з дробовика (відео)
18:38, 31 березня 2017Інциденти
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В результаті стрілянини постраждали дві людини.
Інцидент стався в Запоріжжі / скріншот
У Запоріжжі, посварившись з іншими покупцями, ображений відвідувач приніс на АЗС зброю, і, як кажуть очевидці, почав стріляти з дробовика в усі сторони.
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Дві людини отримали поранення.
Персонал заправки не постраждав. Поліцейським вдалося затримати озброєного клієнта.
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