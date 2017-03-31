Ображений відвідувач автозаправки влаштував стрілянину з дробовика (відео)

18:38, 31 березня 2017
Інциденти
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В результаті стрілянини постраждали дві людини.

Ображений відвідувач автозаправки влаштував стрілянину з дробовика /

У Запоріжжі, посварившись з іншими покупцями, ображений відвідувач приніс на АЗС зброю, і, як кажуть очевидці, почав стріляти з дробовика в усі сторони.

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Дві людини отримали поранення.

Персонал заправки не постраждав. Поліцейським вдалося затримати озброєного клієнта.

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Теги: #Запоріжжя#АЗС