Баталії довкола "Сбербанку" у Харкові: активісту розбили голову (відео)

У Харкові біля відділення "Сбербанку Росії" на вулиці Донець-Захаржевського сталися зіткнення між активістами та силовиками.

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Відповідне відео на своїй сторінці у Facebook виклав глава Громадянського корпусу "Азов" у Харкові Олег Ширяєв.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, активісти, які раніше закликали українців забрати гроші зі "Сбербанку" до 10 квітня, замурували бетонними плитами вхід у відділення банку в Харкові.

Раніше "Національний корпус" заявив, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня, у зв'язку з чим закликав громадян України - вкладників цих банків терміново забрати звідти свої гроші.