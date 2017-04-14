На Рівненщині помер полковник, підстрелений сином-прокурором

Екс-очільник міліції на Рівненщині, полковник В'ячеслав Чайка, якого підстрелив власний син-прокурор, помер у лікарні. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Рівненської обласної ради Олексій Бучинський.

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Сьогодні вночі після двох тижнів боротьби за життя зупинилося серце Вячеслава Чайки", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня у місті Дубно стріляли в адвоката та кандидата на посаду міського голови Дубно на минулих виборах – 43-річну Віту Шаблій. Від отриманих поранень жінка померла.

Під час стрілянини також поранили В'ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області.

У скоєнні злочину підозрюють старшого сина Чайки, який працює у прокуратурі Тернопільської області.