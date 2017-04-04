Вбивство жінки-адвоката на Рівненщині: підозрюваний правоохоронець добровільно прийшов до прокуратури

У Рівному підозрюваний у вбивстві адвоката та пораненні колишнього начальника обласної міліції сьогодні, 4 квітня, добровільно прийшов у прокуратуру. Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокуратури Рівненщини Людмила Суржук, наразі підозрюваний – прокурор прокуратури Тернопільської області - з адвокатом спілкується зі слідчим.

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Суржук додала, що зловмиснику вже повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Як повідомляв УНІАН, 1 квітня близько 20.00 до поліції надійшла інформація зі станції швидкої медичної допомоги міста Дубно про те, що у приватному будинку на вулиці Жуковського поранено чоловіка.

Поліцейські, які виїхали за викликом, виявили на місці події мертвою 43-річну жінку. Її 55-річного чоловіка з вогнепальним пораненням госпіталізували.

Згодом з’ясувалося, що стріляли в адвоката та кандидата на посаду міського голови Дубно на минулих виборах – 43-річну Віту Шаблій. Від отриманих поранень жінка померла. Під час стрілянини також поранили В`ячеслава Чайку, який кілька днів у 2014 році очолював УМВС у Рівненській області.

У скоєнні злочину підозрюють старшого сина Чайки, який працює у прокуратурі Тернопільської області.