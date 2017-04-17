Громадянин Узбекистану намагався вивезти з окупованого Донбасу велику суму готівки

Сьогодні в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Мар'їнка» прикордонники затримали громадянина Узбекистану, який віз із окупованого Донбасу велику суму готівки.

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Як повідомляє відділ взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби, під час огляду автомобіля «ВАЗ», на якому іноземець рухався з непідконтрольної території, прикордонним нарядом виявлено майже 104 тис. грн, близько 5 тис. дол. та 24 тис. російських рублів.

Порушника та виявлену готівку передано співробітникам Національної поліції для прийняття правового рішення.