Під Кременчуком у мітингувальників влетів автомобіль, є постраждалі (фото)

У Полтавській області в с. Чечелево у людей, які вийшли на мітинг, в'їхав легковий автомобіль Mitsubishi.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив начальник відділу комунікації управління Нацполиції в Полтавській області Юрій Сулаєв.

"Тільки що стало відомо, що у Кременчуцькому районі у людей, які вийшли на мітинг, в'їхав легковий автомобіль. Щонайменше три людини отримали травми. Загиблих немає. Порушник намагався втекти, але поліція зловила. На місці працює слідчо-оперативна група і медики", - повідомив він.

Пізніше він уточнив, що автомобілем керував 66-річний житель Кременчука.

Читайте такожПоліція протягом доби зафіксувала рекордну кількість нетверезих водіїв

Чоловіка доставили в місцевий підрозділ поліції, де він дає свідчення. За попередньою інформацією, трьом особам медики надали допомогу на місці.

"Загрози життю людей немає! Ступінь отриманих тілесних ушкоджень буде встановлена після медичного обстеження травмованих", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляє місцевий сайт 05366.com.ua, місцеві жителі вийшли на акцію протесту, щоб "захистити землі ландшафтного заказника "Белецковські плавні" від протизаконного захоплення".