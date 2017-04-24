В Одесі через "мінування" центрального залізничного вокзалу евакуювали понад 300 осіб

19:33, 24 квітня 2017
Інциденти
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Під час обстеження будівлі вокзалу і прилеглої до нього території вибухонебезпечних речовин, пристроїв чи предметів виявлено не було.

В даний час залізничний вокзал працює у звичайному режимі / Укрзалізниця

В Одесі через повідомлення про «мінування» центрального залізничного вокзалу сьогодні евакуювали понад 300 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, о 16:10 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про мінування залізничного вокзалу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, працівники ДСНС, інспектори-вибухотехніки і кінологи.

Під час обстеження будівлі вокзалу і прилеглої до нього території вибухонебезпечних речовин, пристроїв чи предметів виявлено не було.

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«В даний час залізничний вокзал працює у звичайному режимі. З метою забезпечення безпеки громадян на час перевірки правоохоронцями було евакуйовано понад 300 громадян», - повідомили в поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) КК України.

Вживаються заходи щодо встановлення та притягнення до відповідальності особи, причетної до скоєння цього правопорушення.

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Теги: #поліція#евакуація#мінування вокзалу в Одесі