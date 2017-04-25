"Сині кити": кіберполіція заявила про великий улов і спасіння 10 підлітків

Українська кіберполіція запобігла 10 спробам самогубств підлітків, які реєструвалися в соціальних мережах у так званих "групах смерті".

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Про це голова Національної поліції України Сергій Князєв повідомив сьогодні на засіданні колегії МВС про результати роботи поліції, інформує Департамент комунікації Нацполіції.

За його словами, кіберполіція виявила 926 груп «самогубств», з яких уже 600 заблоковано.

Князєв зазначив, що. відповідно до проведених досліджень, найвразливішими до негативного впливу соціальних мереж є діти від 13 до 17 років, у яких є проблеми у спілкуванні. Такі діти більшість часу проводять в Інтернеті, де масово вступають у різні закриті групи.

"На сьогодні поліцією за даними фактами відкрито 35 кримінальних проваджень і встановлено 4 факти суїциду, які пов’язані діяльністю «груп смерті», та попереджено 10 самогубств підлітків", – сказав Князєв.

Для вирішення цієї проблеми голова Нацполіції дав доручення керівникам обласних підрозділів поліції налагодити комунікацію з адміністраціями навчальних закладів, регіональними управліннями освіти і медичними установами для виявлення дітей, які могли потрапити під негативний вплив так званих «груп смерті», та запобігти їх можливими негативним наслідкам.