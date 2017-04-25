У центрі Харкова автобус з 20 дітьми потрапив у ДТП (фото)

18:27, 25 квітня 2017
Інциденти
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В автобусі знаходиться близько 20 дітей віком  8-9 років.

Олексій Грищенко, Марина Шевченко

Автобус зі школярами та автомобіль Renault Logan зіткнулися на вул. Галана, 5 в Харкові, навпроти входу в поліклініку обласної лікарні сьогодні, 25 квітня, о 13.10.

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Про це повідомляє sq.com.ua.

На дверях автомобіля - невелика подряпина, а також відірване дзеркало. Інших пошкоджень на транспортних засобах не видно.

В автобусі знаходиться близько 20 дітей у віці 8-9 років. За попередніми даними, в аварії ніхто не постраждав.

На місці працюють співробітники патрульної поліції.

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Теги: #діти#ДТП#Харків