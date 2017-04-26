На хабарі погорів декан Донбаського технічного університету: "закривав" сесії студентам з ОРДЛО

Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на систематичному вимаганні хабарів декана одного з факультетів Донбаського державного технічного університету.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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«Правоохоронці задокументували понад 30 фактів отримання посадовцем грошей від студентів за «вирішення питань» щодо здачі іспитів, заліків та призначення підвищеної стипендії. Оперативники спецслужби встановили, що декан закривав сесії також студентам, які проживають у так званих «ЛДНР» і не відвідували університет», - йдеться у повідомленні.

Після тимчасової окупації Алчевська вищий навчальний заклад переїхав до Лисичанська.

«Співробітники спецслужби затримали декана у службовому кабінеті після перерахування на його банківську картку грошей від студента за сприяння в успішній здачі іспитів. Загалом правоохоронці зафіксували отримання чиновником майже 100 тис. грн хабарів», - йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.