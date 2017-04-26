На Львівщині обстріляли пасажирський автобус

Поблизу міста Дрогобич 26 квітня невідомий відкрив вогонь по рейсовому автобусу. Про це повідомили в ГУ НП у Львівській області.

"Між селами Нагуєвичі та Уріж Дрогобицького району невідома особа з автомобіля "Мерседес Спринтер" здійснила постріл по автобусу", - йдеться у повідомленні.

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Унаслідок цього ошкоджено бокове вікно автотранспорту. У цей час в автобусі перебував лише водій, він не постраждав.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника та його місцеперебування.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого в Одеській області невідомі обстріляли пасажирський автобус "Одеса-Київ", одна людина отримала вогнепальне поранення.