В Одеській області обстріляли пасажирський автобус, є поранений

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області, НП сталася, коли автобус, що регулярно працює на зазначеному маршруті, проїжджав у Любашівському районі Одеської області.

Як зазначили в главку, до поліції надійшло повідомлення про те, що до Любашівської районної лікарні доставлено чоловіка, 1971 р.н., із вогнепальним пораненням правого стегна.

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«Встановлено, що невідомі стріляли на 304-му км траси «Київ-Одеса», куля пробила обшивку автобуса і влучила в пасажира», - повідомили в поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Проводяться невідкладні оперативно-слідчі дії.