У Міноборони прокоментували загибель двох військових на полігоні під Харковом

На військовому полігоні в місті Чугуїв Харківської області, де сьогодні, 26 квітня, загинули двоє військових, застосовували лише стрілецьку зброю.

Про це в коментарі УНІАН повідомив спікер оперативного прес-центру Міноборони України Віталій Саранцев.

Він зазначив, що під час навчальних стрільб використовувалася лише стрілецька зброя: «Автомати, кулемети. Можливо, БМП».

Саранцев підкреслив, що важке озброєння не використовувалося.

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Він також зазначив, що завтра, 27 квітня, запланований брифінг військового прокурора, під час якого він розповість про хід розслідування.

Як повідомило Міністерство оборони України, за фактом загибелі військових відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, на Чугуївському загальновійськовому полігоні в Харківській області під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54-ї окремої механізованої бригади.