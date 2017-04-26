На військовому полігоні під Харковом загинули двоє військовослужбовців

На чугуївському загальновійськовому полігоні в Харківській області під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців.

Про це повідомило оперативне командування «Схід» Збройних Сил України в Facebook.

Зазначається, що загиблі – військовослужбовці 54 окремої механізованої бригади.

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«Всі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування «Схід»», - наголосили у відомстві.