У Києві невідомий виволік з багатоповерхівки тіло вбитої жінки і дочекався поліцію (фото)
11:25, 27 квітня 2017Інциденти
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Чоловік витягнув у двір тіло жінки з перерізаним горлом на матраці з п'ятого поверху і сів на лавочку.
Невідомий мовчки дочекався поліцію / Фото facebook.com/KyivOperativ
У Києві на Оболоні сьогодні, 27 квітня, жінку вбили, перерізавши горло. Про це повідомляє "Київ оперативний" у Facebook.
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Злочин стався на Північній, 30. Приблизно о 07:00 ранку, двірник і сусіди побачили, як невідомий чоловік тягне тіло жінки на матраці по сходах з п'ятого поверху. Вони відразу викликали поліцію і швидку допомогу.
Коли прибули співробітники поліції, підозрюваний чоловік сидів на лавочці. Він був тверезим, але нічого не говорив. Сусіди стверджують, що ніколи його не бачили.
Медики констатували смерть постраждалої: їй перерізали горло.
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