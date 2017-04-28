У Вінницькій міськраді побились дві жінки-депутатки, обом викликали "швидку" (фото, відео)

28 квітня після сесії Вінницької міської ради у приміщенні мерії стався інцидент – побились дві депутатки – Ганна Давиденко ("Батьківщина") та Наталія Панчук ("Європейська стратегія").

Сутичка сталась у кабінеті Асоціації органів місцевого самоврядування, передає Вінниця.info. До двох обраниць викликали медиків "швидкої". Інцидент розслідуватиме прокуратура та поліція.

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Депутатка міськради Ганна Давиденко повідомила Vlasno.info, що її побила в своєму кабінеті голова Асоціації органів самоорганізації населення Наталія Панчук, яка сама є депутаткою від "Вінницької європейської стратегії".

"Я прийшла до Наталії Панчук, щоб отримати документи. Мені потрібен був протокол зборів квартального комітету з мого округу. Я озвучила свою вимогу і почала знімати все на відео. Через що вона на мене накинулася й почала бити. Порвала мені піджак, подряпала та зіпсувала зачіску. Я викликала поліцію, а вона зараз пішла до медиків зі скаргами на самопочуття", - стверджує Давиденко.