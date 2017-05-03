У Дніпрі чоловіка, який вийшов за цигарками, викрали разом з автомобілем

Пізно увечері 2 травня на ж/м Придніпровськ у Дніпрі викрали чоловіка разом із його автомобілем, передає 056.ua.

Як розповів начальник патрульної поліції Дніпра Володимир Богоніс, чоловік вийшов у кіоск купити цигарки. На нього накинулися четверо невідомих з палицею, заштовхали в автомобіль і відвезли.

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Чоловіка півночі возили по місту, били, знущалися. Йому вдалося втекти і викликати патрульних.

"До ранку ми встановили злочинців і знайшли машину. Зараз проводяться слідчі дії. Вже відомо, що один з підозрюваних причетний до злочинного угрупування і раніше притягувався за вбивство", - розповів Богоніс.

Як повідомляв УНІАН, у березні в Миколаївській області двоє злочинців, погрожуючи насильством, відібрали у заступника голови РДА автомобіль, довезли її до території Кіровоградської області, де залишили в безлюдній місцевості за межами населених пунктів. Повідомити про злочин жінка змогла лише через більш ніж добу, коли дісталася додому.