Дві кримські лікарні не змогли надати допомогу доньці Захарової після укусу собаки - ЗМІ

Шестирічна дочка офіційного представника МЗС Росії Марії Захарової постраждала в результаті нападу собаки в анексованому Криму, передає Росбалт з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Як повідомляється, у четвер на Приморському бульварі в Севастополі 6-річну доньку Марії Захарової вкусив собака. Дитину оперативно госпіталізували в міську лікарню № 5. Однак у медзакладі не виявилося необхідної вакцини від сказу. Ліки були в іншій севастопольської лікарні, проте швидко привезти вакцину не було можливості: у лікарні є службова машина, але не виявилося бензину.

За даними ЗМІ, в результаті Марія Захарова прийняла рішення транспортувати дівчинку для лікування в московській клініці.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook Захарова написала: "Не знала, що дитяча пригода може викликати такий переполох [...] Собака не бродяча, прищеплена, зараз під наглядом ветеринарів. Дитині надана необхідна допомога".

Як повідомляв УНІАН, Україна засудила візит представника МЗС Росії в окупований Крим.