В готелі під Черкасами покоївка виявила тротилову шашку

У місті Сміла Черкаської області прибиральниця знайшла вибухівку в готельному номері. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

"У чергову частину поліції надійшло повідомлення від працівників одного з готелів міста про те, що під час прибирання в одному з номерів готелю після з'їзду орендаря під матрацом був виявлений предмет, схожий на вибухівку", - йдеться в повідомленні.

На місце події виїхали правоохоронці, вони вилучили тротилову шашку.

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"Чоловіка, який проживав у вказаному номері, встановили і затримали на одній з вулиць міста. Ним виявився раніше судимий 46-річний місцевий житель", - сказали в поліції.