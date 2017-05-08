Стрілянина в супермаркеті Києва: з'явилися фото та відео затримання нападника

У мережі з'явилися фото та відео затримання нападника у супермаркеті Києва, який поранив у живіт охоронця. Їх на своїй сторінці у Facebook опублікував "Київ оперативний".

Як повідомляв УНІАН, у Печерському районі Києва на площі Спортивній у супермаркеті чоловік відкрив вогонь і поранив охоронця, потерпілого із пораненням у живіт доставили в лікарню.

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Відомо, що покупець взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця у живіт. Зловмисник – киянин 1969 року народження.