У центрі Києва відвідувач влаштував стрілянину в супермаркеті, поранено охоронця

У Печерському районі Києва на площі Спортивній у супермаркеті чоловік відкрив вогонь і поранив охоронця, потерпілого із пораненням у живіт доставили в лікарню.

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Як повідомила начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Києві Оксана Блищик на своїй сторінці у Facebook, о 15:30 правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину у супермаркеті.

«На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управлінь поліції. Попередньо встановлено, що покупець взяв із полиці пляшку напою, а коли підійшов до каси, вона розбилася. Охорона супермаркету запросила його до свого службового приміщення. Там чоловік дістав зброю, зробив кілька пострілів і поранив охоронця у живіт», - повідомила Блищик.

Зловмисника, який виявився киянином 1969 року народження, затримали, зброю вилучили.

«Потерпілому викликали «швидку» і доставили в лікарню. Дані та стан пораненого уточнюються. Подію належним чином зареєстровано. Вирішується питання правової кваліфікації та відкриття кримінального провадження», - додала Блищик.