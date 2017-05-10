В лавах ЗСУ виявили контрактника, який воював за "русский мир" у 2014 році: бойовика затримали (фото)

Служба безпеки України затримала на Донеччині військовослужбовця-контрактника одного з підрозділів Збройних Сил України, який раніше воював на боці терористів.

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Як повідомили УНІАН у прес-центр СБУ, затриманий мав бойовий досвід, отриманий під час служби в Афганістані. У липні 2014 року під впливом проросійської пропаганди він приєднався до терористичної організації «ДНР».

«Як артилерист брав участь у бойових діях поблизу населених пунктів Сніжне, Дмитрівка та Іловайськ. У серпні 2014 року був поранений. Після виходу з лікарні бойовик повернувся до свого угруповання. Пройшов навчання під керівництвом російських військових представників на прізвиська «Терек» та «Урал». Воював під Дебальцевим», - йдеться у повідомленні.

За даними спецслужби, навесні 2015 року терорист нібито розчарувався в ідеях «Новоросії» та виїхав до Росії, де мешкає його сестра. Щоб потрапити до РФ, скористався посвідченням учасника так званого «ополчення ДНР» за підписом терориста Стрєлкова.

В СБУ зазначають, що через скрутне фінансове становище навесні 2016 року бойовик вирішив повернутися в Україну та вступити до лав ЗСУ. Його було направлено до одного з підрозділів, що бере участь у проведенні антитерористичної операції, та затримано співробітниками Служби безпеки України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру, слідчі дії тривають.