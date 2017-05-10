На Львівщині швидкісний потяг смертельно травмував чоловіка. Про це повідомляє поліція області.

"У Буську у відділення поліції 9 травня о 22:50 надійшло повідомлення від вартового однієї із залізничних станцій про те, що поблизу станції «Куткір» швидкісний потяг «Хюндай» сполученням «Київ-Львів», рухаючись у напрямку Львова, смертельно травмував невідомого чоловіка", - сказано в повідомленні.

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На місці події працювала слідчо-оперативна група. Призначено ряд експертиз, проводяться слідчі дії, правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка і його особистість. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше в Москві зіткнулися потяг та електричка, постраждало 23 особи.