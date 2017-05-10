З'явилося шокуюче відео, як патрульні переїхали жінку у Запоріжжі

УВАГА! Відео містить шокуючі кадри! Не рекомендовано до перегляду людям зі слабкою психікою та вагітним!

З'явилося повне відео наїзду авто запорізьких патрульних на 30-річну жінку, яке сталося 7 травня. Джерело повідомило, що одразу після інциденту під час допитів ці кадри видаляли з телефонів свідків працівники Заводського районного відділення поліції, передає Громадське ТБ Запоріжжя.

Потерпілу було доставлено до 5-ї міської лікарні. Наразі вона прооперована та перебуває без тями на штучній вентиляції легенів. У пацієнтки діагностовано перелом основи черепу, та численні травми. Про це повідомив заступник головного лікаря Олег Великий. Він також додав, що потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння та, швидше за все, вживала наркотики, що значно ускладнить її одужання. За словами лікаря, пацієнтку відвідує її співмешканець. ЗМІ повідомляли про те, що у потерпілої троє дітей.

Читайте такожУ Запоріжжі патрульні збили жінку - ЗМІ

Зараз перевірка інциденту проводиться комісією на чолі з начальником управління патрульної поліції Романом Пилипенком. На час її роботи поліцейський, що здійснив наїзд, відсторонений від виконання обов’язків, повідомили в поліції. Від інших коментарів поліцейські утримуються протягом вже трьох днів.

За інформацією ЗМІ, між групою людей та патрульними відбувся конфлікт. Поліцейські затримували чоловіка за підозрою у пограбуванні, повідомляє Depo. Запоріжжя з посиланням на власні джерела. Потерпіла намагалася захистити затримуваного.

Згодом компанія оточила автомобіль та заблокувала його рух. За попередніми даними, авто патрульних наїхало на ногу жінці, після чого вона впала головою на асфальт. Потім машина її переїхала переднім колесом.

Згодом патрульні намагалися допомогти потерпілій до прибуття “швидкої”.