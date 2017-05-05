У Дніпрі свідки шаленої їзди самотужки затримали нетверезого водія (відео)
18:06, 05 травня 2017Інциденти
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Горе-водій розбив машину, та, на щастя, нікого не покалічив.
Кадр з відео ТСН
Як повідомляє ТСН, люди помітили автівку, яка хаотично рухалась на дорозі та підрізала інші машини. Чоловіки повідомили про це поліції, і поїхали слідом за дивним авто.
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Машину наздогнали, коли та на великій швидкості врізалась у відбійник. Свідки побачили, як нетверезий водій хутко намагається пересісти на пасажирське сидіння, а потім і взагалі - втекти.
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