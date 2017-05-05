У Дніпрі свідки шаленої їзди самотужки затримали нетверезого водія (відео)

Як повідомляє ТСН, люди помітили автівку, яка хаотично рухалась на дорозі та підрізала інші машини. Чоловіки повідомили про це поліції, і поїхали слідом за дивним авто.

Читайте такожУ Києві патрульні зупинили нетверезого співробітника консульства РФ, який запевняв: пити у піст - великий гріх

Машину наздогнали, коли та на великій швидкості врізалась у відбійник. Свідки побачили, як нетверезий водій хутко намагається пересісти на пасажирське сидіння, а потім і взагалі - втекти.