У центрі Києва спалахнула пожежа в офісній будівлі, 150 людей евакуювали (фото, відео)

У Києві сьогодні, 12 травня, сталася пожежа в офісному приміщенні в Печерському районі міста, 150 осіб було евакуйовано. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«… об 11:11 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про те, що у 3-поверховій офісній будівлі по вул. Мечникова, 9, що у Печерському районі столиці, сталася пожежа», - йдеться у повідомленні.

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Пожежники прибули на місце об 11:21 та розпочали проведення евакуації людей, які знаходились в будівлі. Під час проведення розвідки вогнеборці виявили, що на 2-му поверсі в електрощитку сталося коротке замкнення електропроводів з послідуючим горінням.

"Загоряння було ліквідоване за допомогою трьох порошкових вогнегасників об 11:52. Загалом з будівлі було евакуйовано близько 150 людей", - відзначають в повідомленні.