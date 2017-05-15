У центрі Києва сталася ДТП за участі працівника НАБУ (фото)

Працівник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Олексій Довгий збив у Подольському районі столиці пам’ятник і в'їхав у мікроавтобус. Про це повідомляє "Автомайдан" у Facebook.

"За даними відеокамер посольства, на Подолі джип Лексус держномер АА9777ВЕ зробив епічну аварію: вилетівши на тротуар, зніс пам'ятник з довоєнним трактором навпроти ресторану "Самогон" і врізався через 60 метрів в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

Автомайданівці зазначили, що випадково виявилися на місці події.

"І тут ціла послідовність вказує на причетність держслужбовця. Моментально були зняті номери з джипа (НЕ поліцією), якийсь непонятний таксист в кульок почав діставати документи з джипа .. о 7.00 водієві джипа Довгому Олексію Анатолійовичу 12.02.1991 р.н. стало погано і його відвезли до лікарні", - йдеться в повідомленні.

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"Автомайдан" наголошує, що простий запит в Гугл видає декларацію працівника НАБУ з ім’ям та датою народження такими ж, як на посвідченні водія винуватця ДТП.