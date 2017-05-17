На Харківщині затримали найактивніших учасників бійки та стрілянини
Зараз село Вільшани патрулюють бійці батальйону особливого призначення Нацполіції.
У Харківській області правоохоронці затримали двох найактивніших учасників бійки та стрілянини у селі Вільшани Дергачівського району.
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Нацполіції України в Харківській області, 38-річний та 43-річний чоловіки, на яких вказали свідки, були затримані вчора, 16 травня.
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За відомостями поліції, зараз Вільшани Дергачівського району патрулюють бійці батальйону особливого призначення ГУ Нацполіції України в Харківській області, на під’їздах до селища встановлені кордони груп швидкого реагування патрульної поліції.
Для забезпечення порядку задіяно більше 50 правоохоронців.
Як повідомляв УНІАН, вчора, 16 травня, у Вільшанах Дергачівського району Харківської області внаслідок конфлікту між двома групами місцевих мешканців поранення дістали четверо чоловіків, один з яких помер у лікарні.
До відділку поліції доставили 21 учасника конфлікту з обох боків. Відомості про подію внесені до ЄР за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
За власною інформацією УНІАН, конфлікт стався між мешканцями Вільшан та ромською громадою селища. Вбитий та поранені — роми.