В Одесі 260 осіб були евакуйовані через "мінування" будівель двох судів

В Одесі сьогодні 260 осіб були евакуйовані через "мінування" будівель двох судів.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Одеській області, 17 травня вдень до поліції надійшло два повідомлення про нібито заміновані будівлі судів, розташованих у різних районах міста.

«На місця події - вулиця Гайдара, 24-а (Малиновський район), де розташовується Одеський апеляційний суд, а також на вулицю Чорноморського козацтва, 68 (Суворовський район), де розташовується Суворовський районний суд, були спрямовані слідчо-оперативна група, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, вибухотехнічної служби», - повідомили у відділі.

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Будівлі й прилеглі території судів ретельно перевірялися на наявність вибухових речовин і пристроїв. Таких у ході перевірки не виявлено.

«З будівлі Одеського апеляційного суду було евакуйовано 110, а із Суворовського районного суду - 150 працівників та відвідувачів суду», - доповнили у відділі. Це означає, що практично було зірвано нормальний графік функціонування судів, перервані, перенесені і відкладені судові засідання.

Наразі працівниками поліції вживаються першочергові розшукові заходи з встановлення особи, яка надала неправдиві відомості поліції.