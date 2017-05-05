В Одесі невідомий "замінував" легендарний ринок "Привоз"

В Одесі через «мінування» з ринку «Привоз» евакуювали 500 осіб.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 10.55 на спецлінію «102» надійшло анонімне повідомлення про те, що «Привоз», розташований в центрі міста, заміновано.

Під час обстеження території ринку вибухові пристрої і речовини виявлені не були.

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«Під час проведення оперативних заходів були евакуйовані близько 500 осіб», - повідомили в главку.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який зробив неправдиве повідомлення про мінування.

Вирішується питання про внесення зазначених відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Довідка УНІАН. Історія відомого ринку «Привоз» починається з 1827 року, коли в Одесі на Привозній площі був споруджено великий ринок. Він став головним ринком міста. У 1913 році були побудовані ще чотири 2-поверхових будинки («Фруктовий пасаж», визнаний пам'яткою архітектури), які доповнили архітектурний комплекс «Привозу».